Apple Fitness+ : une réorganisation est prévue pour sauver le service en difficulté
L’avenir d’Apple Fitness+ est actuellement « en cours d’examen », selon Mark Gurman de Bloomberg, alors que le service fait l’objet d’une profonde restructuration interne. Considéré comme l’une des « offres numériques les plus faibles » de la société, le service sportif fait face à un taux de désabonnement élevé et à des revenus décevants.
Apple Fitness+ en difficulté mais protégé par ses fans
Malgré ses performances commerciales mitigées, Apple Fitness+ bénéficie d’une base d’utilisateurs restreinte mais très loyale. C’est ce noyau de fans qui rend une suppression pure et simple difficile à envisager pour l’entreprise, qui craindrait une vague de mécontentement. De plus, le service est jugé suffisamment peu coûteux à opérer pour que les économies réalisées ne compensent pas les titres négatifs dans la presse qu’une fermeture entraînerait.
Cette situation paradoxale explique pourquoi Apple cherche à redresser la barre plutôt qu’à abandonner le navire. Le service, lancé en 2020, propose des entraînements sportifs en vidéos sans publicité. Il est accessible pour 9,99 € par mois ou 79,99 € par an, et fait partie de l’offre groupée Apple One Premium facturée 34,95 € par mois. Celle-ci inclut également iCloud+ avec 2 To de stockage, Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade. Apple News+ est également inclus dans l’offre en ce qui concerne les pays où c’est disponible, dont les États-Unis.
La pression s’accentue sous la nouvelle direction
Pour forcer le changement, Apple a initié une restructuration managériale. La vice-présidente chargée de la santé, Sumbul Desai, prend désormais les rênes du service. Plus important encore, toute la division santé, incluant Fitness+, se rapportera directement à Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services.
Ce changement hiérarchique n’est pas anodin : il signale une volonté d’accroître la pression pour obtenir de meilleurs résultats. En plaçant Fitness+ sous la supervision directe de l’un de ses dirigeants les plus influents, Apple mise sur une nouvelle dynamique. La société cherche à transformer cette offre en un succès commercial et la rendre enfin rentable.
Je trouve le concept trop compliqué… et trop cher. Pas moyen d’avoir une progressivité dans les cours.
On n’en si il y a une base de suiveurs qui ne veulent pas la disparition du service , on sait ce qu il y a a faire ! Une augmentation
Le gros défaut de Fitness+ est sont tarif, à 5€/mois ça cartonnerai car mine de rien le concept est bon et le contenu varie et de qualité …
Ils arrivent à traduire des séries dans toutes les langues mais pas Apple fitness… il y a un manque de moyen je pense