L’avenir d’Apple Fitness+ est actuellement « en cours d’examen », selon Mark Gurman de Bloomberg, alors que le service fait l’objet d’une profonde restructuration interne. Considéré comme l’une des « offres numériques les plus faibles » de la société, le service sportif fait face à un taux de désabonnement élevé et à des revenus décevants.

Apple Fitness+ en difficulté mais protégé par ses fans

Malgré ses performances commerciales mitigées, Apple Fitness+ bénéficie d’une base d’utilisateurs restreinte mais très loyale. C’est ce noyau de fans qui rend une suppression pure et simple difficile à envisager pour l’entreprise, qui craindrait une vague de mécontentement. De plus, le service est jugé suffisamment peu coûteux à opérer pour que les économies réalisées ne compensent pas les titres négatifs dans la presse qu’une fermeture entraînerait.

Cette situation paradoxale explique pourquoi Apple cherche à redresser la barre plutôt qu’à abandonner le navire. Le service, lancé en 2020, propose des entraînements sportifs en vidéos sans publicité. Il est accessible pour 9,99 € par mois ou 79,99 € par an, et fait partie de l’offre groupée Apple One Premium facturée 34,95 € par mois. Celle-ci inclut également iCloud+ avec 2 To de stockage, Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade. Apple News+ est également inclus dans l’offre en ce qui concerne les pays où c’est disponible, dont les États-Unis.

La pression s’accentue sous la nouvelle direction

Pour forcer le changement, Apple a initié une restructuration managériale. La vice-présidente chargée de la santé, Sumbul Desai, prend désormais les rênes du service. Plus important encore, toute la division santé, incluant Fitness+, se rapportera directement à Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services.

Ce changement hiérarchique n’est pas anodin : il signale une volonté d’accroître la pression pour obtenir de meilleurs résultats. En plaçant Fitness+ sous la supervision directe de l’un de ses dirigeants les plus influents, Apple mise sur une nouvelle dynamique. La société cherche à transformer cette offre en un succès commercial et la rendre enfin rentable.