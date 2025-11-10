L’Apple Vision Pro s’enrichit d’une nouvelle application spectaculaire avec Flight Sight, une app développée par le studio Rogue Labs. Conçue pour transformer la formation aérienne tou en offrant évidemment une immersion totale, cette expérience dédiée combine la technologie Apple Immersive Video, des modèles 3D d’hélicoptères et des cartes interactives. Véritable simulateur de nouvelle génération, Flight Sight s’adresse autant aux pilotes en formation qu’aux passionnés d’aviation désireux de vivre le frisson du vol.

Une immersion ultra réaliste grâce au Vision Pro

Flight Sight mise sur des vidéos à 180° filmées avec la caméra Blackmagic URSA Cine Immersive, offrant ainsi un réalisme saisissant depuis le cockpit. Les utilisateurs peuvent examiner des hélicoptères extrêmement bien rendus et détaillés, étudier les procédures d’atterrissage et de décollage à l’aide de cartes en 3D, et ajuster l’échelle des différents appareils pour explorer chaque détail technique. « L’idée est de permettre aux élèves pilotes de se familiariser avec les instruments avant même de décoller », explique Matt Barnes, fondateur de Rogue Aviation et pilote chevronné, ce dernier étant convaincu que la réalité mixte réduit les coûts et les risques d’apprentissage.

Un projet soutenu par Apple et en constante évolution

Selon l’équipe de Rogue Labs, le développement a bénéficié d’un accompagnement direct des ingénieurs Apple, notamment via plusieurs ateliers à Cupertino. Flight Sight tire parti des avancées de visionOS 26, comme le partage collaboratif via SharePlay, ainsi qu’une gestion mémoire optimisée. L’application, vendue 9,99 euros sur l’App Store avec du contenu additionnel disponible à l’achat, s’enrichira chaque mois de nouvelles scènes et fonctionnalités.