« What If..? – An Immersive Story » est une expérience immersive destinée au Vision Pro et bien sûr basée sur la série d’animation éponyme de Marvel (diffusée sur Disney+). Et si l’on en croit le directeur de ce projet XR, l’utilisateur chaussera lui aussi les gants (ou la cape) d’un super-héros : « What If…? « An Immersive Story » est le résultat de ce qui peut arriver lorsque vous réunissez les incroyables talents d’ILM Immersive, de Marvel Studios et de Disney+ pour repousser les limites de la technologie au service de la narration de nos histoires de manière nouvelle et passionnante », a ainsi déclaré le directeur. producteur Shereif M. Fattouh. « Ce projet touche à la pierre angulaire du désir que nos studios partagent d’expérimenter et d’innover constamment, et grâce aux capacités de l’Apple Vision Pro, nous pouvons vous placer directement dans un univers qui compte tant pour nous tous. J’ai hâte que les fans deviennent le héros d’une toute nouvelle manière. »



Le trailer montre en tout cas un niveau de réalisation particulièrement élevé pour un casque autonome, et de véritables phases d’action où le joueur pourra lui-même user de ses nouveaux pouvoirs virtuels; Voilà qui s’annonce alléchant, et illustre les capacités du Vision Pro dans le domaine du jeu vidéo. Comme une bonne nouvelle vient rarement seule, le trailer nous apprend aussi que « What If… ? – An Immersive Story » sera disponible le 30 mai prochain sur la boutique applicative du Vision Pro.