Marvel Studios et ILM (société d’effets spéciaux créée par George Lucas) annonce What If…? – An Immersive Story, une application qui sera exclusivement disponible sur l’Apple Vision Pro. Ce sera un moyen de se plonger un peu plus dans le multivers.

Disney présente le contenu de la façon suivante :

Utilisant les capacités révolutionnaires d’informatique spatiale de l’Apple Vision Pro, What If…? – An Immersive Story offrira aux fans une expérience technologiquement avancée et captivante. Ils passeront de la réalité augmentée à la réalité virtuelle en vivant leur aventure narrative, en interagissant avec le monde qui les entoure à l’aide de leurs yeux et de leurs mains. Les fans entreront dans des environnements à couper le souffle qui les placeront dans de nouveaux lieux emblématiques du MCU, et se sentiront complètement immergés grâce à des visuels époustouflants et à un son spatial. Ensemble, ces fonctionnalités rappelleront aux fans que le temps, l’espace et la réalité sont bien plus qu’un chemin linéaire.

Les détails s’arrêtent là pour le moment. Marvel communiquera bientôt d’autres informations, dont la date de disponibilité. En attendant, les fans de Marvel sont invités à regarder la série What If…? qui est disponible en streaming sur Disney+.

Pour rappel, Disney+ a été l’une des premières applications optimisées pour l’Apple Vision Pro. De manière générale, Apple et Disney sont des partenaires de longue date. Il y a d’ailleurs des films disponibles en 3D et en 4K exclusivement depuis l’application Disney+ sur le casque d’Apple.