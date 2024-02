Disney+ n’est pas venu en touriste sur l’Apple Vision Pro. Les relations entre Apple et la firme aux grandes oreilles sont toujours au beau fixe, une bonne entente qui se traduit par un contenu dédié au casque particulièrement riche. Outre 4 environnements de visionnage (dont un dans l’univers Star Wars) pour les films et séries du service, Disney+ propose de nombreux films en 3D immersive, et quand on dit « nombreux », ce n’est pas une façon de parler ici : 40 films sont ainsi disponibles en 3D, et Disney annonce déjà qu’il s’agit d’une première salve de contenus. Au menu, Avengers: Infinity War et Endgame, les deux films Avatar, Finding Nemo, Frozen II, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, ou bien encore Les Indestructibles 2. Bref, de quoi assurer déjà de nombreuses heures de visionnage, sachant que le mode 3D du Vision Pro échappe à toutes les tares habituelles de la 3D avec lunettes filtrantes : les couleurs restent fidèles, il n’y a pas d’effet d’image fantôme, et l’on ne perd rien en résolution. L’effet 3D serait en fait quasiment volumétrique.

La liste complète des films disponibles en 3D immersive avec le Vision Pro :

Aladdin (2019)

Alice Through the Looking Glass Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Avatar

Avatar: The Way of Water

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Beauty and the Beast (2017)

Black Panther

Black Panther: Wakanda Forever

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Coco / Coco en Español

Doctor Strange (2016)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Elemental

Encanto

Finding Nemo

Frozen Il

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Incredibles 2

Inside Out

The Jungle Book (2016)

The Lion King (2019)

The Little Mermaid (2023)

Luca

Maleficent: Mistress of Evil

Moana

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Ralph Breaks the Internet Raya and the Last Dragon

Rogue One: A Star Wars Story

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: The Rise of Skywalker

Strange World

Thor: Love and Thunder

Thor: Ragnarok