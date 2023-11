On s’en doutait un peu après la présentation du casque Apple Vision Pro: la section film de l’iTunes Store voire certains films/séries Apple TV+ seront visibles en 3D relief avec le casque XR d’Apple. FlatpanelsHD a repéré dans la bêta d‘iOS 17.2 un icône 3D en forme de casque, icône placé à côté des symboles Dolby Vision, 4K et de classification d’âge. L’icône 3D apparait aux cotés d’une vingtaine de films dont Jurassic World Dominion, Pacific Rim Uprising et Shrek. Aucun prix n’est en revanche indiqué pour l’instant.

Pour rappel, lors de la présentation de l’Apple Vision Pro, des journalistes, YouTubeurs et influenceurs ont pu assister à un extrait d’Avatar : The Way of Water en 3D Relief, et tous ou presque s’accordaient à dire que le résultat était nettement plus immersif que l’effet 3D relief du cinéma (avec les lunettes spéciales). D’autres séquences en 3D relief concernaient des extraits de concert live ou des retransmissions sportives (NBA), ce qui laisse entendre qu’Apple est sur le point de faire une large part à ce type de format de contenu (ce qui est logique sur un casque XR). L’Apple Vision Pro sera disponible aux Etats-Unis en début d’année 2024 au prix de 3500 dollars et arrivera dans d’autres pays à la fin de l’année prochaine.