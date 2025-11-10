Samsung est en discussions avancées avec la banque Barclays pour lancer sa propre carte de crédit aux États-Unis, selon le Wall Street Journal. Loin d’être un simple produit financier, cette carte bancaire a pour objectif de venir concurrencer l’Apple Card et de créer tout un écosystème captif pour fidéliser les clients.

Bientôt une carte bancaire de Samsung

L’ambition de Samsung dépasse largement la simple émission d’une carte de paiement. La firme coréenne imagine un circuit financier intégré : le cashback généré par la carte de crédit serait déposé sur un produit de trésorerie Samsung, puis potentiellement transféré vers un compte d’épargne à haut rendement de la marque. D’autres services, comme un compte prépayé et une solution de paiement fractionné, sont également à l’étude.

Le but ultime de cette manœuvre est de renforcer la fidélité des clients et de stimuler les ventes de ses produits électroniques. En liant les récompenses financières à son univers de téléviseurs, téléphones et appareils électroménagers, Samsung espère créer une synergie que son portefeuille actuel de services financiers, moins populaire que celui d’Apple aux États-Unis, n’a pas encore réussi à établir.

Un partenariat stratégique pour contrer l’Apple Card

Cette alliance serait aussi cruciale pour Barclays. La banque britannique cherche à étendre sa présence sur le marché américain des cartes co-brandées, notamment dans le secteur technologique, après avoir récemment perdu son partenariat avec American Airlines. Pour Samsung, il s’agit de sa deuxième tentative de lancer une carte après un échec en 2018.

La concurrence avec Apple est au cœur de ce projet. D’ailleurs, Samsung a obtenu de Barclays l’engagement de ne pas s’associer avec Apple sur une carte de crédit pendant la durée de leur contrat. Alors qu’une annonce est espérée d’ici la fin de l’année, avec Visa comme réseau bancaire potentiel, l’enjeu est de taille : prouver que Samsung peut, lui aussi, transformer ses millions d’utilisateurs en clients financiers fidèles.