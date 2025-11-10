Vous avez peut-être remarqué que votre Apple Watch peut ajuster automatiquement le volume depuis que vous avez installé watchOS 26. Sachez que ce n’est pas un bug, mais bel et bien une fonctionnalité voulue par Apple.

Une gestion automatique du volume avec watchOS 26

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de watchOS 26, l’Apple Watch analyse en temps réel le bruit ambiant pour adapter le volume de ses haut-parleurs. Concrètement, si vous vous trouvez dans un environnement calme comme une bibliothèque, le son d’une notification, d’une alarme ou d’un appel sera automatiquement réduit pour ne pas déranger les personnes autour de vous. À l’inverse, dans une rue bruyante, le volume sera augmenté pour que l’alerte reste parfaitement audible.

L’objectif est de rendre les notifications sonores moins perturbantes socialement, tout en garantissant leur efficacité. Cette gestion dynamique s’applique à un large éventail de sons, incluant les minuteurs et les réponses de Siri.

Voici comment Apple présente cette fonction :

L’Apple Watch peut désormais également régler le volume du haut-parleur en fonction du bruit environnant pour que l’utilisateur ne perde rien de ses notifications, minuteries, alarmes, appels entrants et Siri, sans déranger les personnes autour de lui.

Aussi pratique soit-elle, cette nouveauté est soumise à une contrainte matérielle. Seuls les possesseurs de modèles récents peuvent en bénéficier. La fonctionnalité est en effet réservée aux Apple Watch Series 9, 10 et 11, ainsi qu’aux Apple Watch Ultra 2 et 3.

Pour vérifier si l’option est active sur votre montre compatible ou pour la désactiver, il suffit de vous rendre dans l’application Apple Watch sur votre iPhone. Accédez ensuite au menu des sons et vibrations puis vérifiez l’état du réglage en lien avec le volume automatique.