Apple TV continue de miser sur son catalogue de contenus d’anticipation, pourtant déjà de haut vol (Severance, Pluribus, Foundation, Silo, See, Invasion, etc.). Le service de streaming d’Apple aurait déboursé une somme à six chiffres pour acquérir les droits d’adaptation du roman inédit Fallen Astronaut, coécrit par J. S. Mayank et David Carlyle. Une décision rarissime étant donné que l’ouvrage n’a pas encore trouvé d’éditeur officiel.

Si l’on en croit plusieurs sources proches du dossier, le manuscrit circulait depuis début novembre 2025 parmi les maisons d’édition, en préparation d’une vente aux enchères pour les droits de publication. Apple aurait pris tout le monde de court en s’emparant des droits audiovisuels avant même la conclusion du processus éditorial. L’enchère pour les droits du livre devrait néanmoins se poursuivre, mais les éditeurs ne pourront plus prétendre aux droits dérivés tels que l’adaptation en série ou en film.

Un thriller spatial au croisement de “Gravity” et “Des hommes d’honneur”

Peu d’éléments ont filtré sur l’intrigue de Fallen Astronaut, sinon que cette dernière porterait en partie sur la réalité virtuelle. Le film, produit par 1201 Films — à qui l’on doit notamment My Wife and I Bought a Ranch pour Amazon — sera supervisé par les deux auteurs eux-mêmes (en tant que producteurs exécutifs). Cette nouvelle acquisition, et surtout les conditions même de ce rachat de droits, prouve qu’Apple reste très réactif sur tout ce qui pourrait enrichir un catalogue de contenu toujours plus « premium ». De quoi augmenter le nombre d’abonnés au service Apple TV ? Il est sans doute trop tôt pour le dire, mais l’on peut tout de même constater que suite au démarrage de Pluribus, de nombreux internautes déclarent avoir pris un abonnement à Apple TV pour regarder la série.