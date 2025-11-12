Comme prévu, Apple propose un nouveau produit à la vente, à savoir les manettes PlayStation VR2 Sense, ainsi que la station de charge. L’intérêt est de les utiliser avec l’Apple Vision Pro pour les jeux.

Les manettes PlayStation VR2 Sense arrivent sur l’Apple Store

Voici ce qu’indique Apple en description :

Il est désormais facile de naviguer sur l’Apple Vision Pro à l’aide des manettes PlayStation VR2 Sense. Découvrez les réactions à vos actions dans les jeux, des plus subtiles aux plus intenses, grâce au retour avec vibration. Touchez le monde qui vous entoure grâce à la détection tactile qui permet à la manette de détecter la position de vos doigts. Rechargez votre ensemble de manettes PS VR2 Sense et soyez prêt pour vos prochaines sessions de jeu.

L’achat est possible dès maintenant sur l’Apple Store en ligne, avec le prix de 249,95 $. Les manettes seront à retrouver dans les Apple Store physiques à partir du 17 novembre.

Il y a toutefois une particularité ici : il semblerait que la vente concerne uniquement les États-Unis pour commencer. En effet, les manettes PlayStation VR2 Sense sont bel et bien présentes sur l’Apple Store américain, mais rien n’apparaît sur la boutique française ou même sur celle d’autres pays européens. Elle se veut également absente sur l’Apple Store en ligne canadien. Le seul produit PlayStation vendu par Apple dans le monde est la manette DualSense de la PS5.

On imagine que la situation évoluera avec le temps et que la vente se fera dans d’autres pays au fil des jours et des semaines. Mais quand exactement ? Mystère pour le moment.