Apple met en vente de nouveaux accessoires pour le Vision Pro, aussi bien le modèle d’origine avec la puce M2 que le nouveau avec la puce M5.

Un bandeau, le Logitech Muse et les manettes PlayStation VR2 Sense

Le bandeau tissé à sangle double, inclut de base avec l’Apple Vision Pro M5, peut être acheté séparément. Il est aussi possible de l’utiliser avec le premier Vision Pro. Son prix est de 115 euros sur l’Apple Store en ligne. Voici comment Apple le présente :

Avec son design équilibré et ses bandes supérieure et inférieure douces et respirantes, le bandeau tissé à sangle double pour Apple Vision Pro offre un confort et une stabilité durables. La molette d’ajustement double fonction permet d’ajuster facilement chaque sangle de façon indépendante pour un confort sur mesure. Le bandeau tissé à sangle double se fixe aux bandes audio par un mécanisme simple et sécurisé, tandis que des languettes de relâchement permettent de le détacher dès que nécessaire.

Un autre accessoire disponible maintenant est le Logitech Muse à 139,95 euros. Voici comment il est présenté :

Le Logitech Muse est un accessoire spatial conçu pour améliorer votre façon de travailler, de créer et de collaborer avec l’Apple Vision Pro. Alliant un design familier à une technologie avancée, le Muse offre un workflow précis et immersif dans les apps dédiées à la productivité et à la créativité. Grâce au suivi de mouvement fluide à six degrés de liberté et aux commandes intuitives, vous pouvez dessiner, annoter et interagir naturellement dans l’espace. Les retours haptiques en temps réel ajoutent un effet texture réaliste pour vous offrir une expérience des plus captivantes. Une pointe sensible à la pression et un capteur de force vous permettent de varier l’épaisseur du trait, que vous dessiniez sur une surface ou dans les airs.

En outre, Apple annonce qu’il vendra les manettes PlayStation VR2 Sense et la station de charge à partir de novembre. Le prix sera de 249,95 dollars aux États-Unis. Il n’y a pas encore l’information pour le tarif sur l’Apple Store en ligne français. À noter qu’Apple a déjà annoncé le support des manettes pour visionOS 26. Il faudra attendre une mise à jour pour activer ce support.