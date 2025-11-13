Apple semble bien décidée à renforcer son positionnement dans le gaming mobile. Selon un brevet récemment déposé à l’USPTO (bureau américain des brevets), la marque à la pomme plancherait sur une manette de jeu capable de se fixer magnétiquement sur les côtés d’un iPhone ou d’un iPad. L’idée est d’offrir une expérience plus immersive et fluide, sans accessoires encombrants ni connexion complexe.

Le concept reprend le principe de l’Apple Pencil qui s’attache magnétiquement à l’iPad tout en se rechargeant. Ici, les deux modules de la manette — semblables aux deux côtés d’une manette de console — viendraient se clipser de part et d’autre de l’appareil pour transformer l’iPhone en une véritable console portable.

Une approche pensée pour la simplicité et la performance

Apple décrit ce dispositif comme un “accessoire de jeu magnétique” capable d’améliorer les performances de jeu tout en préservant la visibilité de l’écran. L’entreprise insiste sur la nécessité d’un accessoire « simple à attacher, intuitif à utiliser et compact ». Le brevet évoque aussi plusieurs technologies de communication entre la manette et l’appareil, comme le Bluetooth, le NFC, ou bien encore des connecteurs électriques intégrés pour une latence minimale.

Autre point notable : Apple aurait prévu un mécanisme de contrôle du champ magnétique pour éviter toute interférence avec les cartes bancaires ou les données sensibles stockées à proximité. Une attention aux détails fidèle à la philosophie de design de Cupertino.

Vers une nouvelle étape pour Apple Arcade et le jeu mobile

Avec cet accessoire, Apple pourra peut-être donner un second souffle à Apple Arcade, son service de jeux premium, tout en séduisant les joueurs les plus exigeants (de nombreux jeux mobiles ne sont pas vraiment optimisés pour le tactile). Si le brevet ne garantit pas une sortie imminente, il révèle toutefois une ambition claire qui est de faire de l’iPhone une console portable à part entière, capable de rivaliser avec la Nintendo Switch ou les appareils Android gaming.

