Après la Backbone One, déjà considérée comme une référence en tant que contrôleur pour smartphone, Backbone a annoncé il y a quelques jours un nouveau modèle de manette dédiée qui ira parfaitement avec votre iPhone, la Backbone Pro. Pensée avant tout pour le jeu mobile (même si elle peut être utilisée avec un ordinateur ou une tablette) et le cloud gaming, la Backbone Pro dispose toujours cette structure télescopique qui permet de l’adapter à tous les modèles d’iPhone, et dispose de deux moyens de connexion, via USB-C (ce qui garantit un jeu sans latence) ou Bluetooth.





La Backbone Pro dispose aussi de la technologie FlowState, qui lui permet de reconnaitre automatiquement les appareils précédemment connectés sans qu’il soit besoin de manipulations particulières pour passer d’un appareil à un autre. Ultra pratique. La manette affiche deux sticks asymétriques, 4 boutons (XYAB) annoncés comme moins bruyants, une touche start/select, une bouton de capture d’écran comme sur la manette Xbox, un autre bouton pour lancer l’app dédiée au BackBone, une croix directionnelle, des grips texturés pour une meilleure prise en main et deux gâchettes (avec effet Hall pour plus de précision). L’autonomie est annoncée autour des 40 heures. La Backbone Pro est pour l’instant disponible à la vente uniquement sur le site du fabricant au prix de 170 dollars.