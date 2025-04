Sunderfolk, un nouveau RPG tactique au tour par tour développé par le studio Secret Door, dispose d’un système de contrôle pour le moins original : les joueurs doivent en effet utiliser leurs iPhone, iPad ou appareils Android en lieu et place de contrôleurs classiques. Les participants scannent un QR code pour connecter leur appareil mobile via l’application gratuite Sunderfolk, app qui fait ensuite office de manette, d’inventaire, de livre de règles et plus encore. Le jeu supporte jusqu’à quatre joueurs, et propose six classes de personnages — Arcaniste, Barde, Berserker, Pyromancien, Rôdeur et Voleur —, chacun personnalisable à l’aide de cartes de compétences, d’artefacts et d’armes. Les joueurs agissent chacun leur tour pour défendre ensemble le village d’Arden contre des menaces liées à une mystérieuse substance appelée brightstone.



L’application Sunderfolk Controller est certes gratuite (Lien App Store – Gratuit – iPhone), mais le jeu Sunderfolk lui-même coûte 49,99 euros. Ce dernier est disponible sur Steam, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch… mais malheureusement pas sur Mac. Un joueur peut héberger une partie et permettre à trois autres joueurs de la rejoindre gratuitement sans que ces derniers aient besoin d’acheter le jeu.