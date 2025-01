Présentés lors du CES 2025 et déjà financés via une campagne Kickstarter – plus d’un million de dollars récoltés à 29 jours de la fin de la campagne, sachant que l’objectif était de 25 000 dollars) – les sticks rétractables MCON ne ressemblent à rien de ce que l’on a déjà vu dans la catégorie des contrôleurs pour smartphones. Le MCON de OhSnap (la société d’assemblage choisie pour la production à grande échelle) est en effet une manette de jeu mobile, compacte, polyvalente et surtout rétractable qui transforme n’importe quel smartphone en une console de jeu portable… d’un simple mouvement du doigt.

Les contrôleurs MCON sont équipés de deux sticks analogiques à effet Hall, de boutons silencieux, de deux poignées rabattables (pour une meilleure prise en main), ainsi que de gâchettes. Une vraie manette de gamers en somme, qui se fixe solidement aux iPhone récents grâce auMagSafe (un adaptateur est prévu pour les iPhone plus anciens) et inclut même un adaptateur pour les appareils Android. Les retours des visiteurs au CES 2025 étaient en tout cas extrêmement laudateurs. Tiendrait-on enfin l’accessoire ultime pour les joueurs sur iPhone ?