Une organisation criminelle déjà sous surveillance

Les voleurs présumés ont pris la fuite à bord de deux véhicules distincts, mais les forces de l’ordre suivaient déjà leurs déplacements. Les deux automobiles utilisées pour le casse étaient en effet liées à plusieurs vols de cargaisons technologiques, ce qui avait conduit les autorités à les placer sous surveillance active. L’un des véhicules a été intercepté par la police d’État de Pennsylvanie sur le Pennsylvania Turnpike, tandis que le second a été stoppé par les forces de l’ordre du New Jersey.

Des arrestations ciblées et des accusations lourdes

Les six hommes impliqués ( de 22 à 40 ans) ont été interpellés sans incident. Les enquêteurs les soupçonnent d’appartenir à un « réseau organisé spécialisé dans le vol de cargaisons », particulièrement attiré par les produits Apple (dont la valeur élevée et la forte demande en font des cibles privilégiées). Tous font désormais face à des accusations de vol et de conspiration criminelle. Suite à ces arrestations, les forces de l’ordre ont rappelé l’importance croissante de la surveillance des chaînes logistiques, de plus en plus visées par des bandes structurées.