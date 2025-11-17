Apple propose aujourd’hui une mise à jour pour son application Apple Sports sur iPhone. C’est l’occasion de l’avoir dans de nouveaux pays en Europe, après la France.

Apple Sports s’installe un peu plus en Europe

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, l’application Apple Sports est disponible dans les pays suivants : Belgique, Corée, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine, notamment.

Jusqu’à présent, l’application était disponible en Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, États-Unis, France, Islande, Irlande, Italie, Portugal et Royaume-Uni.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.