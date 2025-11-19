ChatGPT Atlas, le navigateur Internet d’OpenAI sur Mac qui inclut son chatbot d’intelligence artificielle, se met à jour aujourd’hui avec plusieurs nouveautés au programme.

Plusieurs nouveautés pour ChatGPT Atlas sur Mac

Adam Fry, qui supervise ChatGPT Atlas, indique que le navigateur prend désormais en charge les clés d’accès (passkeys) pour iCloud. Cela signifie que vous pouvez créer des passkeys sur les sites et ces clés d’accès sont ensuite sauvegardées sur iCloud.

Le navigateur ajoute également :

les onglets verticaux pour ceux qui le souhaitent

l’import d’extensions

une nouvelle interface pour les téléchargements de fichiers

un réglage pour utiliser les touches Control + Tab pour passer à l’onglet le plus récemment utilisé

la possibilité de sélectionner plusieurs onglets à la fois en maintenant la touche Shift et en cliquant sur les onglets voulus

possibilité de définir Google comme moteur de recherche par défaut au lieu de ChatGPT

ajout d’un bouton « Insérer » au niveau de la barre latérale « Demander à ChatGPT »

un accès plus rapide à la barre latérale « Demander à ChatGPT »

D’autres nouveautés seront disponibles la semaine prochaine, mais il n’y a pas encore d’informations sur leur nature.

Pour rappel, ChatGPT Atlas est pour l’instant uniquement disponible sur Mac et se veut disponible gratuitement au téléchargement. Il est nécessaire d’avoir un compte ChatGPT (gratuit ou payant) pour l’utiliser. Une version pour Windows, iOS et Android doit également voir le jour, mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.