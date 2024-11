Une nouvelle mise à jour de l’application ChatGPT sur Mac est disponible au téléchargement avec quelques nouveautés, dont des commandes rapides avec la barre oblique/slash et une intégration avec davantage d’applications.

Les utilisateurs de l’application ChatGPT pour macOS peuvent maintenant utiliser la barre oblique pour lancer rapidement des commandes, dont l’utilisation de DALL-E pour générer des images, la recherche sur Internet ou initier un raisonnement avec la version test du modèle o1 d’OpenAI.

La mise à jour permet également une intégration avec les applications suivantes :

Des forks de VS Code comme VS Code Insiders, VS Codium, Cursor et Windsurf

Des environnements de développement Jetbrains comme Android Studio, IntelliJ, PyCharm, WebStorm, PHPStorm, CLion, Rider, RubyMine, AppCode, GoLand et DataGrip

Nova (un éditeur) et Prompt (un terminal) de Nova

TextMate

BBEdit

Pour rappel, la précédente mise à jour a été la première à proposer une intégration avec des applications. Il y avait Xcode, VS Code, Terminal et iTerm2. Vous pouvez demander à ChatGPT de lire le contenu à l’écran dans des applications spécifiques. Cela signifie que les développeurs n’ont plus à copier/coller leur code dans ChatGPT, ce qui est devenu une façon courante d’utiliser le chatbot. Désormais, OpenAI envoie automatiquement la section de code sur laquelle vous travaillez par l’intermédiaire de son chatbot en tant que contexte, en même temps que votre requête.

L’application ChatGPT sur Mac est disponible gratuitement au téléchargement. Un abonnement payant (que ce soit Plus, Team, Edu ou Entreprise) est nécessaire pour profiter de l’intégration avec les applications.