L’application ChatGPT sur macOS devient un peu plus intéressante et propose désormais une intégration avec les applications tierces installées sur votre Mac. Cela inclut Xcode d’Apple, ce qui devrait aider pour coder des applications.

Avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT de lire le contenu à l’écran dans des applications spécifiques. Dans cette première version, l’intégration avec des logiciels tiers fonctionne avec des outils de développement tels que VS Code, Terminal, iTerm2 et Xcode.

Cela signifie que les développeurs n’auront plus à copier et coller leur code dans ChatGPT, ce qui est devenu une façon courante d’utiliser le chatbot. Désormais, OpenAI enverra automatiquement la section de code sur laquelle vous travaillez par l’intermédiaire de son chatbot en tant que contexte, en même temps que votre requête.

Cependant, contrairement aux outils de codage d’IA populaires tels que Cursor ou GitHub Copilot, ChatGPT n’est actuellement pas en mesure d’écrire du code directement dans les applications des développeurs en votre nom.

Voici une démonstration en vidéo :

ChatGPT 🤝 VS Code, Xcode, Terminal, iTerm2

ChatGPT for macOS can now work with apps on your desktop. In this early beta for Plus and Team users, you can let ChatGPT look at coding apps to provide better answers. pic.twitter.com/3wMCZfby2U

— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) November 14, 2024