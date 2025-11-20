Le Black Friday se déroule normalement ce vendredi 21 novembre, mais beaucoup auront sans doute remarqué que les vagues de promos ont déjà démarré, depuis parfois le début du mois ! A quelques heures de ce grand raout commercial, voici donc les bonnes affaires à faire, que nous classons donc par commodités dans la catégorie des promotions Black Friday (d’autant que certaines de cse promos seront sans aucun doute encore valables demain).

MacBook Pro M5 à partir de 1799 euros

La FNAC propose ainsi un Apple MacBook Pro 14″ (512 Go SSD 24 Go RAM Puce M5 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs) en coloris Noir sidéral au prix de 1799 euros au lieu de 2049 euros.

Toujours à la FNAC, on trouve le Macbook Pro 16″ (1 To SSD 24 Go RAM Puce M4 Pro CPU 14 cœurs GPU 20 cœurs) en coloris Noir sidéral au prix de 2699 euros au lieux de 3050 euros. Cela reste cher, mais c’est tout de même une économie de près de 400 euros.

Attention, ces deux promos sont uniquement valables aujourd’hui.

Mac Mini M4 avec 1 To de SSD en dessous des 1000 euros

Toujours et encore à la FNAC, un Apple Mac Mini (1 To SSD 16 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs) à 949 euros au lieu de 1199 euros. Une belle affaire pour s’équiper d’un Mac Desktop puissant tout en restant sous la barre des 1000 euros. Promo valable uniquement ce jour (20 novembre).