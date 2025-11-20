Godeal24 lance son Black Friday : licence à vie de MS Office pour Mac à 39,29 € !
Vous préparez un PC de nouvelle génération ? Vous utilisez encore une ancienne version de MS Office ? Vous avez acheté un laptop sans système d’exploitation préinstallé ? Ou vous souhaitez simplement remettre à niveau un ancien PC ? La Black Friday Mega Sale de Godeal24 règle vos soucis logiciels avec quelques-uns des prix les plus bas du web—jusqu’à 90 % de réduction—sur les logiciels dont vous avez vraiment besoin.
En pleine saison Black Friday, les particuliers comme les pros peuvent profiter d’une offre d’exception : Office 2021 Home & Business pour Mac à seulement 49,99 € (au lieu de 249 €). Avec ces paiements uniques à prix cassés, dites adieu aux abonnements récurrents de Microsoft 365 : vous obtenez des licences perpétuelles au meilleur prix de l’année. Offre à durée limitée — foncez tant que c’est disponible !
Offres Mac
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 49,99 €
- MS Office 2021 Home and Business – 2 Macs – 94,99 € (soit 47,50 € / clé)
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
- MS Office 2024 Home – 1 PC/Mac – 139,99 €
Microsoft Office Professional Plus 2021 pour Windows à 29,28 €
Plutôt Windows ? Godeal24 a aussi une super promo : Microsoft Office Professional 2021 est à 29,28 € pour 1 PC, avec licence à vie. En plus de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams, vous bénéficiez de Publisher et Access.
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 29,28 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59,29 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 56,56 € (soit 28,28 € / clé)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 78,84 € (soit 26,28 € / clé)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 125,28 € (soit 25,06 € / PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 €
Windows 11 et autres OS à prix mini
Bonne nouvelle : pas besoin de payer le plein tarif pour Windows 11 et les logiciels essentiels. Une clé Windows 11 Pro coûte seulement 13,25 €. Les remises—jusqu’à 90 %—ne dureront pas et les stocks de clés d’activation sont limités.
Même investissement, meilleurs gains ! Offre limitée
- Win 11 Pro Key – 13,25 €
- Win 11 Pro – 2 Keys – 24,75 € (soit 12,38 € / clé)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 34,45 € (soit 11,48 € / clé)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 53,15 € (soit 10,63 € / clé)
- Win 11 Home Key – 13,05 €
- Win 11 Home – 2 Keys – 24,25 € (soit 12,13 € / clé)
- Win 10 Pro Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
Combos très avantageux (code promo « SGO62 »)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,29 €
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 39,99 €
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24 €
Lots de licences à prix Black Friday : équipez votre équipe
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1 250 € (soit 25 € / clé)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2 400 € (soit 24 € / clé)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400 € (soit 8 € / clé)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750 € (soit 7,5 € / clé)
- Win 11 Home – 50 keys – 389 € (soit 7,59 € / clé)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699 € (soit 6,99 € / clé)
En quête d’autres outils ? Vous trouverez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et divers utilitaires—de quoi booster les performances, protéger votre système et simplifier vos workflows, sans exploser le budget. Ne tardez pas : ces offres exclusives expirent bientôt.
Outils pratiques pour PC
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32,74 €
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21,99 €
Pourquoi choisir Godeal24 ?
Paiements sécurisés, livraison instantanée par e-mail et service client professionnel : Godeal24 cumule 3 800 + avis et une note de 4,7 / 5 sur Trustpilot—une solide preuve d’efficacité et de sérieux. Tous les logiciels vendus sont 100 % authentiques, sécurisés et livrés en quelques secondes par e-mail. Si une clé logicielle figure sur votre liste d’achats, c’est le moment d’obtenir la licence la moins chère de l’année. Besoin d’aide à l’installation ou à l’utilisation ? L’assistance technique de Godeal24 est à votre écoute, avec un service après-vente à vie.
[Sponso]