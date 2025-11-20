Vous préparez un PC de nouvelle génération ? Vous utilisez encore une ancienne version de MS Office ? Vous avez acheté un laptop sans système d’exploitation préinstallé ? Ou vous souhaitez simplement remettre à niveau un ancien PC ? La Black Friday Mega Sale de Godeal24 règle vos soucis logiciels avec quelques-uns des prix les plus bas du web—jusqu’à 90 % de réduction—sur les logiciels dont vous avez vraiment besoin.

En pleine saison Black Friday, les particuliers comme les pros peuvent profiter d’une offre d’exception : Office 2021 Home & Business pour Mac à seulement 49,99 € (au lieu de 249 €). Avec ces paiements uniques à prix cassés, dites adieu aux abonnements récurrents de Microsoft 365 : vous obtenez des licences perpétuelles au meilleur prix de l’année. Offre à durée limitée — foncez tant que c’est disponible !

Offres Mac

Microsoft Office Professional Plus 2021 pour Windows à 29,28 €

Plutôt Windows ? Godeal24 a aussi une super promo : Microsoft Office Professional 2021 est à 29,28 € pour 1 PC, avec licence à vie. En plus de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams, vous bénéficiez de Publisher et Access.

Windows 11 et autres OS à prix mini

Bonne nouvelle : pas besoin de payer le plein tarif pour Windows 11 et les logiciels essentiels. Une clé Windows 11 Pro coûte seulement 13,25 €. Les remises—jusqu’à 90 %—ne dureront pas et les stocks de clés d’activation sont limités.

Même investissement, meilleurs gains ! Offre limitée

Combos très avantageux (code promo « SGO62 »)

Lots de licences à prix Black Friday : équipez votre équipe

En quête d’autres outils ? Vous trouverez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et divers utilitaires—de quoi booster les performances, protéger votre système et simplifier vos workflows, sans exploser le budget. Ne tardez pas : ces offres exclusives expirent bientôt.

Outils pratiques pour PC

>>> Plus d’outils en promo

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Paiements sécurisés, livraison instantanée par e-mail et service client professionnel : Godeal24 cumule 3 800 + avis et une note de 4,7 / 5 sur Trustpilot—une solide preuve d’efficacité et de sérieux. Tous les logiciels vendus sont 100 % authentiques, sécurisés et livrés en quelques secondes par e-mail. Si une clé logicielle figure sur votre liste d’achats, c’est le moment d’obtenir la licence la moins chère de l’année. Besoin d’aide à l’installation ou à l’utilisation ? L’assistance technique de Godeal24 est à votre écoute, avec un service après-vente à vie.

