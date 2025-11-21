Apple TV profite du Black Friday pour proposer une promotion : le service de streaming a le droit à une remise de 50 % pendant six mois. Le prix est ainsi de 4,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois en temps normal.

-50 % sur le prix d’Apple TV pour le Black Friday

La promotion est disponible dès maintenant en passant par l’application Apple TV. La baisse de prix pour le Black Friday est proposée dès le lancement de l’application, vous ne pouvez pas la louper. C’est proposé à partir de maintenant jusqu’au 1er décembre.

Il est bon de noter qu’il s’agit d’un abonnement sans engagement. Vous pouvez ainsi profiter des six mois à moitié prix puis résilier si vous ne voulez pas payer 9,99 €/mois après la période de promotion. Mais si vous restez, vous continuerez à profiter des films, séries et documentaires présents sur la plateforme de streaming.

Apple précise que les seules exceptions à l’offre du Black Friday concernent les utilisateurs qui ont déjà droit à trois mois gratuits d’Apple TV et ceux dont l’abonnement est facturé par un tiers.

Si vous vous abonnez maintenant, vous pouvez découvrir The Family Plan 2, le nouveau film avec Mark Wahlberg sorti aujourd’hui sur la plateforme. Il y a également Pluribus, la série de Vince Gilligan (créateur de Breaking Bad et Better Call Saul) qui connaît un joli succès. Bien sûr, d’autres contenus sont disponibles au niveau du catalogue.