Pluribus, la nouvelle série mystérieuse de Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul), vient de s’imposer comme le meilleur lancement de série dramatique de l’histoire d’Apple TV. Ce thriller porté par Rhea Seehorn détrône ainsi le lancement de la saison 2 de Severance.

Pluribus connaît un succès sur Apple TV

L’engouement est tel qu’Apple TV a planté à la suite de l’afflux massif de spectateurs lors de la mise en ligne des deux premiers épisodes le 7 novembre. Les chiffres confirment cette frénésie : selon Luminate, la série a cumulé 6,4 millions d’heures de visionnage rien qu’aux États-Unis dès sa première semaine, se hissant directement à la 4e place du classement général malgré un nombre réduit d’épisodes disponibles.

Ce succès ne se limite pas qu’aux États-Unis. Apple dit que sa série cartonne dans neuf marchés clés, à savoir la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Allemagne, le Mexique et l’Inde. Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple, ne cache pas son enthousiasme auprès de Deadline :

Il est rare que garder le secret d’une série que nous aimons autant ait été une expérience aussi amusante et enrichissante qu’avec Pluribus. Le concept incroyablement inventif de Vince nous a époustouflés dès que nous l’avons lu et voir avec quel brio il a donné vie à cette série est vraiment remarquable. C’est palpitant de voir le public du monde entier devenir accro à cette série qui suscite la réflexion, pleine de perspicacité et d’humour noir, ancrée dans l’humanité et portée par un casting exceptionnel mené par la talentueuse Rhea Seehorn. Nous sommes impatients que les téléspectateurs plongent davantage dans le mystère.

Une saison 2 déjà en préparation

Contrairement à de nombreuses productions dont l’avenir reste incertain, les fans de Pluribus peuvent dormir tranquilles. Apple avait obtenu les droits du projet en 2022 avec une commande initiale de deux saisons. La saison 2 est donc d’ores et déjà en développement actif, mais il n’y a aucun détail à son sujet.

Pour l’heure, la diffusion de la première saison se poursuit au rythme d’un épisode chaque vendredi. Cette première saison de neuf épisodes tiendra les spectateurs en haleine jusqu’au lendemain de Noël, avec un final programmé pour le 26 décembre. Les premières critiques sont en tout cas plus que positives.