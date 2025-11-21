C’est le grand jour : la plateforme Apple TV propose dès aujourd’hui The Family Plan 2, la suite très attendue du succès de 2023. Ce film de comédie-action met à nouveau en scène Mark Wahlberg dans le rôle de Dan Morgan, un ex-assassin devenu père de famille, accompagné de Michelle Monaghan dans celui de sa femme Jessica. Le couple et leurs enfants quittent les États-Unis pour des vacances de Noël en Europe… mais leur escapade vire rapidement au chaos.

Action, humour et décor européen

Dirigé par Simon Cellan Jones, ce long-métrage d’1h46 nous emmène cette fois à Londres et à Paris où Dan et sa famille se retrouvent aux prises avec un ennemi mystérieux incarné par Kit Harington (Games of Thrones). Le mélange de courses-poursuites, de braquages et de dynamiques familiales fournit son lot de scènes à la fois drôles et spectaculaires. L’histoire repose toujours sur l’idée d’une famille ordinaire plongée malgré elle dans une affaire d’espionnage, l’action se déroulant cette fois à travers la capitale britannique et les rues sinueuses de Montmartre. En bref, une production Apple Original Films et Skydance parfaitement calibrée pour une soirée familiale de fin d’année.

The Family Plan 2 est disponible immédiatement dans Apple TV.