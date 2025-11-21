Pour la seconde fois en un mois, Apple enrichit sa gamme d’accessoires MagSafe avec le lancement d’un produit en édition limitée : le Hikawa Phone Grip and Stand est un petit support « designé » pour améliorer l’ergonomie de l’iPhone. Conçu par l’artiste et designer de Los Angeles Bailey Hikawa, l’accessoire marque le 40e anniversaire des initiatives d’accessibilité d’Apple, un domaine que la firme de Cupertino place « au cœur de sa mission » depuis des décennies.

Un grip magnétique pensé pour toutes les mains

Le Hikawa Phone Grip se fixe instantanément à l’arrière de n’importe quel iPhone compatible MagSafe grâce à un système magnétique puissant mais facile à détacher. Apple explique que l’accessoire fournit une prise plus stable pour les utilisateurs, notamment ceux rencontrant des difficultés de mobilité : « Nous avons imaginé un objet qui aide chacun à tenir, utiliser et apprécier son iPhone avec davantage de confort », précise la firme dans sa présentation.

Le processus de conception a été mené en collaboration avec des personnes souffrant de limitations de force musculaire, de dextérité ou de contrôle des doigts. Résultat : un grip sculptural, inspiré de l’art moderne, qui facilite la prise en main et s’adapte naturellement à différentes postures d’utilisation.

Un support à double orientation et des finitions exclusives

Au-delà de sa fonction de maintien, l’accessoire se transforme en support capable d’offrir deux formats d’affichage, en mode vertical comme horizontal. Apple propose également deux coloris uniques : un Chartreuse vif, pensé pour la visibilité, et un Crater fabriqué à partir de matériaux recyclés. Proposé à 69,95 dollars, le Hikawa Phone Grip and Stand est uniquement disponible en édition limitée sur la boutique en ligne d’Apple aux États-Unis.