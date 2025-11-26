C’est une boulette qui pourrait coûter cher à MediaWorld. Le 8 novembre, une offre plus que surprenante est apparue sur le site de l’enseigne en Italie : des iPad Air de 13 pouces proposés aux détenteurs de la carte de fidélité pour la modique somme de 15 euros au lieu du tarif habituel de 869 euros chez Apple ou 839 euros chez Amazon.

Un ultimatum envoyé par un simple e-mail

Ce qui aurait pu rester un bug informatique sans conséquence s’est transformé en vente ferme. Les commandes ont été validées, traitées et les tablettes ont été physiquement remises à leurs nouveaux propriétaires, aussi bien via des livraisons que lors de retraits en magasin.

Il a fallu 11 jours à l’entreprise pour réaliser l’ampleur de sa boulette. Face à cette perte sèche, MediaWorld a tenté une manœuvre de rattrapage en contactant les acheteurs. L’enseigne a envoyé un e-mail standard (et non un courrier recommandé officiel) qualifiant le prix affiché de « clairement incorrect ».

L’entreprise place désormais ses clients face à un dilemme binaire pour régulariser la situation :

Garder l’iPad Air en payant la différence, assortie d’une remise commerciale de 150 euros

Restituer la tablette pour obtenir le remboursement des 15 euros initiaux, accompagné d’un bon d’achat de 20 euros pour la gêne occasionnée

Cependant, la position du distributeur semble fragile. Les conditions générales de vente liées à la commande ne contenaient aucune clause excluant spécifiquement les erreurs de prix.

La défense de l’erreur manifeste mise à mal

Pour annuler la vente, MediaWorld s’appuie sur un principe général du droit des contrats italien. Celui-ci stipule qu’une entreprise peut invalider une transaction si l’erreur de prix était évidente aux yeux de l’acheteur. C’est sur ce point précis que la bataille juridique risque de se jouer.

Massimiliano Dona, avocat spécialisé dans la défense des consommateurs interrogé par Wired, conteste cette lecture. Selon lui, le paysage commercial actuel regorge d’offres promotionnelles agressives, parfois conçues uniquement pour générer du buzz publicitaire. Dans ce contexte, on ne peut exiger du consommateur qu’il sache avec certitude s’il s’agit d’une erreur technique ou d’un coup marketing limité à quelques unités.

Pour l’heure, la procédure reste informelle. L’enseigne n’a signifié aucune notification légale aux clients concernés. Faute de contrainte juridique officielle, la meilleure stratégie pour les consommateurs semble être de conserver leur iPad Air.