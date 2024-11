L’iPad Pro est la tablette la plus chère d’Apple… et c’est aussi le modèle qui se vend le mieux. C’était déjà le cas il y a quelques mois et c’est toujours d’actualité aujourd’hui.

Les données du cabinet CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) montrent que l’iPad Pro a représenté 45% des ventes de tablettes Apple lors du troisième trimestre (juillet-septembre) de 2024. Cette part, qui est quasiment stable sur un an, est la plus importante. C’est assez notable quand on sait que l’iPad Pro débute à 1 219 euros. On peut même grimper à 3 159 euros si l’on prend le modèle de 13 pouces avec 2 To de stockage, le verre nano-texturé et la version Wi-Fi + 5G.

On retrouve ensuite l’iPad standard avec une part de 33%. La tablette a vu sa part de marché prendre 10 points en un an. La troisième position est pour l’iPad Air avec une part de 13%. Ici, la tablette a perdu 11 points sur un an. Enfin, il y a l’iPad mini qui a été à 9% cette fois-ci et 8% l’année dernière.

CIRP indique :