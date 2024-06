Les ventes de tablettes ont connu une embellie spectaculaire en Inde lors du premier trimestre 2024, le marché progressant dans son ensemble de 36,6%. Et malheureusement pour Apple, l’iPad n’a pas du tout profité de ce regain d’intérêt : les ventes d’iPad ont même diminué de 22,7% sur la période, ce qui ajouté à la croissance du secteur fait que la Pdm d’Apple recule lourdement et passe de 16,8% à 9,5% sur le Q1. Apple perd aussi une place et passe de second (derrière Samsung) lors du Q1 2023 à troisième (derrière Acer) lors du Q1 2024. Hormis Apple et Lenovo (-17,4%), tous les autres fabricants gagnent du terrain. Samsung passe de 31,6 à 34,4% de Pdm (+48,5%), Acer réalise un énorme carton et passe de 6,8% à 21,5% de Pdm en un an, soit une progression mirifique de +332,4% (!) tandis que Xiaomi progresse de 3,1 à 7,4% de Pdm (+226,5%).

Les prix élevés de l’iPad sont-ils en cause ? Peut-être, et peut-être aussi que la montée en puissance des concurrents et de leur tablette à bas prix (relativement aux iPad) aura fini par convaincre la classe moyenne indienne. Dans un monde de plus en plus contraint et sans perspective de gain réel de pouvoir d’achat, la politique tarifaire d’Apple risque fort d’emmener à d’autres déconvenues de ce genre…