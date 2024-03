Malgré l’ouverture de deux Apple Store à New Delhi et à Mumbaiau second trimestre de l’an dernier, les ventes de certaines gammes d’appareils Apple ne sont clairement pas au beau fixe. Outre une diminution des livraisons d’iPhone sur le quatrième trimestre 2024, Apple n’a pu que constater une dégringolade des ventes d’iPad et de Mac, dans des proportions rarement vues pour la firme californienne. Ainsi, selon le dernier rapport de Canalys les ventes de Mac ont chuté de 14% sur la période, tandis que les ventes d’iPad se sont écroulées de 65%, ce qui est tout simplement inédit pour Apple !

Pourtant, le marché indien du PC (comprenant les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes) a progressé de 4% sur le Q4 par rapport à la même période de 2022, ce qui représente près de 4,2 millions d’unités distribuées. Et comme le marché indien fait rarement les choses comme tout le monde, ce sont les ventes de PC de bureau qui ont le plus progressé (+27%). Du coté des tablettes, la dégringolade des ventes d’iPad suit tout de même la tendance locale, qui est une baisse du marché indien de la tablette de 9% sur le Q4.

Canalys prévoit bien une croissance à deux chiffres du marché indien du PC en cette année 2024, mais ne dit rien concernant les ventes spécifiques de hardware Apple, ce qui n’est peut-être pas bon signe…