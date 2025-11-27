L’iPod touch 3G, lancé en 2009, avait été privé de dessert par Apple, restant bloqué sur iOS 5.1.1 et n’ayant donc pas le droit à iOS 6. Plus d’une décennie plus tard, le développeur NyanSatan vient de démontrer que cette obsolescence était purement artificielle en portant avec succès iOS 6 sur le baladeur tactile.

iOS 6 sur l’iPod touch 3G grâce à l’iPhone 3GS

Le projet, baptisé SundanceInH2A, repose sur une constatation simple : l’iPod touch 3G et l’iPhone 3GS partagent une architecture matérielle quasi identique, issue de la même famille de puces (S5L8920X et S5L8922X). Pourtant, seul le smartphone avait bénéficié de la mise à jour d’Apple à l’époque.

Pour contourner cette limitation, le développeur a réalisé une véritable transplantation chirurgicale. Il a récupéré le firmware de l’iPhone 3GS pour l’adapter à l’iPod touch 3G. L’opération a nécessité la modification de composants critiques du système :

Le DeviceTree, véritable carte d’identité matérielle

L’iBoot, le bootloader

Le kernelcache, qui regroupe le noyau et ses extensions

La prouesse technique réside notamment dans la reconstruction de ce dernier élément. NyanSatan a dû utiliser un outil interne d’Apple, kcgen, pour assembler proprement les extensions manquantes. L’installation finale s’appuie sur une faille du système de fichiers HFS+ présente dans le bootloader d’iOS 5, permettant un jailbreak untethered, à savoir un jailbreak valable même après un redémarrage.

Un exploit pour la beauté du geste

Après quelques minutes après l’installation, l’appareil redémarre sur l’écran de configuration d’iOS 6. Si la performance est intéressante, l’utilité reste symbolique : le système datant de 2012, la majorité des services en ligne sont aujourd’hui inopérants.

Le développeur a mis à disposition son outil sur GitHub pour les curieux, dont un script qui génère une version d’iOS 6 pouvant être installée sur l’iPod touch 3G. Aussi, il envisage déjà d’étendre cette méthode à l’iPad de première génération qui a vu le jour en 2010.