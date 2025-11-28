Considéré comme l’un des « puzzle game » les plus marquants de l’année, Blue Prince fera son entrée sur le Mac App Store le 15 décembre prochain. Cette sortie forcément très attendue est une très bonne nouvelle pour les joueurs Mac, qui pourront enfin profiter du titre sans passer par Steam et avec une intégration complète aux services d’Apple.

Un puzzle-game mystérieux et addictif

Mêlant exploration procédurale, stratégie et mécanique de roguelike, Blue Prince invite les joueurs à explorer un manoir chambre après chambre. Chaque décision influence les choix futurs, créant un équilibre vraiment subtil entre la progression, la gestion des ressources et le jeu d’énigme.

Le point de départ est simple : votre oncle vous lègue le manoir de Mt. Holly, à une condition étrange — découvrir une mystérieuse 46ᵉ pièce de la bâtisse. Chaque nuit, l’architecture du bâtiment se réorganise, obligeant ainsi à repenser votre avancée et à résoudre de nouveaux casse-têtes. Le tirages aléatoires de salles, les limite de pas pour chaque salles et des indices parfis cryptiques font que chaque partie sera singulière à chaque joueur.

Un lancement bénéfique pour l’écosystème Apple

Disponible depuis plusieurs mois sur Steam, le jeu gagnera ici en confort grâce à l’installation native via le Mac App Store, à la compatibilité Game Center,et au Partage familial. Et grâce aux puces Apple Silicon, le titre tourne de manière fluide, avec des temps de chargement réduits et une consommation énergétique maitrisée.

Avec une note moyenne dépassant les 90 % sur les sites spécialisés, Blue Prince s’impose déjà comme une référence du jeu de réflexion moderne. Sa disponibilité sur le Mac App Store envoie aussi un signal fort : la plateforme Mac peut elle aussi accueillir des titres ambitieux et parfaitement optimisés, ce qui est évidemment une perspective encourageante pour un écosystème longtemps négligé par les studios.