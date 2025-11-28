À l’occasion du Black Friday, une offre permet d’avoir un bon d’achat de 10 euros chez Amazon après avoir acheté une carte cadeau Apple. L’offre se termine le 1er décembre.

10 euros offerts chez Amazon en lien avec la carte cadeau Apple

Pour profiter de l’offre, il faut acheter une carte cadeau Apple de 100 € ou plus en cliquant ici. Vous recevez la carte cadeau par e-mail afin de créditer ensuite votre compte Apple. Cela peut être utile pour payer votre abonnement à Apple Music et à Apple TV, acheter des applications sur l’App Store, payer iCloud+ ou encore acheter un produit comme l’iPhone, l’iPad, le Mac ou autre en Apple Store.

Le bon d’achat de 10 euros sera automatiquement déduit du prochain achat sur Amazon. Le code promotionnel peut être utilisé jusqu’au 16 janvier 2026. Amazon précise qu’il peut être appliqué sur des produits vendus et expédiés par Amazon.fr, à l’exception des livres (y compris les livres électroniques), du contenu numérique, des cartes cadeaux, des produits tiers (non vendus et expédiés par Amazon.fr) et des produits Amazon Warehouse.

Pour acheter la carte cadeau Apple et ainsi profiter de 10 euros offerts chez Amazon, cliquez ici. Nous avons également regroupé des promotions sur plusieurs produits Apple à retrouver sur cet article dédié. Et pour les promotions du Black Friday en lien avec le monde de la tech et pas uniquement Apple, c’est à retrouver sur cette page dédiée.