Après avoir le statut de « produit ancien » par Apple, voilà que le premier iPhone SE est désormais un « produit obsolète » pour le fabricant, comme il l’indique sur son site.

C’est réellement la fin pour l’iPhone SE

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Que se passe-t-il maintenant pour l’iPhone SE étant donné qu’il a le statut de produit obsolète ? Apple et les réparateurs agréés ne réparent plus le smartphone. En effet, c’est maintenant de l’histoire ancienne. Pour continuer à profiter d’une réparation, il faut se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il a le ou les composants dont vous avez besoin.

Le iPhone SE est sorti en mars 2016. Il reprend le design compact et les dimensions de l’iPhone 5s avec un écran de 4 pouces affichant une définition de 1 136 x 640 pixels. Sous son châssis en aluminium, il est équipé de la puce Apple A9, du coprocesseur M9 et bénéficie de 2 Go de RAM. Côté stockage, il existe en versions 16, 32, 64 et 128 Go.

L’iPhone SE dispose d’un capteur photo principal de 12 mégapixels capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, ainsi que d’une caméra frontale FaceTime de 1,2 mégapixel. Il possède également des fonctionnalités comme Touch ID, la 4G, le Bluetooth 4.2, le Wi-Fi ac et le NFC pour Apple Pay.