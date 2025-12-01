En même temps que le premier iPhone SE, Apple a décidé d’attribuer le statut « obsolète » à l’iPad Pro de 2e génération (12,9 pouces), à l’Apple Watch Series 4 (modèles Nike et Hermès) et à l’enceinte Beats Pill 2.0.

Des iPad Pro et Apple Watch deviennent obsolètes

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Maintenant que l’iPad Pro de 2e génération (12,9 pouces), l’Apple Watch Series 4 (modèles Nike et Hermès) et l’enceinte Beats Pill 2.0 ont le statut obsolète, Apple arrête la réparation. C’est également valable pour les réparateurs Apple agréés.

L’iPad Pro de 2e génération, sorti en 2017, se distinguait à l’époque par son écran ProMotion de 120 Hz, son processeur A10X Fusion et la compatibilité avec l’Apple Pencil et le Smart Keyboard.

L’Apple Watch Series 4, lancée en 2018, a proposé un design plus fin avec un écran 30 % plus grand que les précédentes générations. Elle avait des fonctions de santé telles que l’électrocardiogramme (ECG), la détection de chute et un capteur cardiaque amélioré.

Pour sa part, l’enceinte Beats Pill 2.0, commercialisée en 2013, était un modèle Bluetooth portable connu pour son format compact et sa batterie rechargeable offrant jusqu’à sept heures d’autonomie. Elle proposait une entrée et une sortie jack 3,5 mm.