Apple a décidé de faire un don aux secours à la suite des importantes inondations en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Sri Lanka. Ce don a lieu quelques jours après celui lié à l’important incendie à Hong Kong.

Une aide d’Apple pour les secours après les inondations

C’est Tim Cook, le patron d’Apple, qui a annoncé le don par le biais d’un message sur X (ex-Twitter) :

Les tempêtes qui ont frappé la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et le Sri Lanka ont dévasté des communautés entières. Chez Apple, nous pensons à toutes les personnes touchées et nous ferons un don pour soutenir les secours et la reconstruction sur place.

Comme c’est le cas à chaque don, Tim Cook reste discret sur le montant. Cette information n’est pas publique.

Les inondations et glissements de terrain qui ont frappé l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka ont causé des dégâts humains et matériels importants. Le bilan s’élève désormais à plus de 1 300 morts dans la région, dont près de 700 en Indonésie, 162 en Thaïlande, 2 en Malaisie et près de 400 au Sri Lanka, selon les derniers chiffres publiés. Des centaines de personnes sont encore portées disparues et des millions d’habitants ont été touchés, déplacés ou privés d’accès à l’eau et à l’électricité, notamment dans les zones les plus isolées.

Les autorités et les armées se sont mobilisées pour acheminer de l’aide et secourir les populations, notamment en Indonésie et au Sri Lanka où l’état d’urgence a été déclaré. Les conditions climatiques exceptionnelles, liées à une mousson particulièrement intense et à des cyclones tropicaux, ont provoqué des cumuls de pluie records, entraînant des crues soudaines et des glissements de terrain. Les organisations humanitaires alertent sur le risque de pénurie alimentaire et la hausse des prix des produits de première nécessité dans les zones sinistrées, alors que les pluies se sont calmées mais que les alertes restent en vigueur.