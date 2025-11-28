Un incendie majeur a ravagé un complexe résidentiel à Tai Po dans le nord de Hong Kong, touchant sept des huit tours du Wang Fuk Court, un ensemble de 2 000 appartements. Apple annonce faire un don pour aider les secours.

Apple propose une aide financière

Les flammes, alimentées par des échafaudages en bambou et des matériaux inflammables utilisés pour des travaux de rénovation, se sont propagées rapidement, marquant le pire sinistre de ce type depuis 1948. Les opérations de lutte contre le feu ont été terminées le 28 novembre.

Le bilan officiel s’élève à au moins 128 morts, dont un pompier et deux travailleuses domestiques indonésiennes, avec 79 blessés (dont 11 pompiers) et environ 200 personnes toujours portées disparues, incluant des victimes non identifiées. Plus de 1 200 secouristes ont été déployés, mais la chaleur intense et la fumée dense ont compliqué les sauvetages, permettant de secourir au moins 120 personnes. Des survivants ont été retrouvés dans plusieurs tours, bien que la majorité des victimes provienne de deux bâtiments principaux.

Tim Cook annonce dans un message sur X (ex-Twitter) qu’Apple va faire un don pour aider les secours. Son message indique : « Nous sommes profondément attristés par l’incendie dévastateur qui a ravagé Hong Kong. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées et nous remercions les premiers intervenants. Apple fait un don pour soutenir les secours sur le terrain ». Comme c’est le cas pour les précédents dons, Tim Cook ne précise pas publiquement le montant.