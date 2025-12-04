A l’instar de Xbox – même si le marketing de PlayStation est beaucoup plus efficace que celui de Microsoft pour nous faire croire l’inverse – Sony cherche à proposer ses franchises au delà de ses consoles PlayStation. MLB The Show se présente à ce sujet comme un cas un peu à part puisque le jeu de Baseball est – par contrat – un titre multiplateformes.

Sony franchit pourtant une étape majeure dans sa stratégie mobile avec l’arrivée de MLB The Show sur iPhone et Android. Loin de n’être qu’un simple portage allégé, cette version a été développée intégralement et nativement pour les smartphones par le studio de San Diego. Mieux encore, le jeu actuellement en phase de « soft-launch » aux Philippines semble garder les qualités principales des versions console.

Une adaptation mobile fidèle à l’expérience originale

San Diego Studio a donc fait le choix de préserver l’ADN de la licence. Plus de 1 100 joueurs officiels, 30 stades reproduits avec précision et des milliers d’animations composent cette version mobile. La frappe, le lancer et la défense conservent une profondeur rarement atteinte sur smartphone, avec des commandes pensées pour l’écran tactile sans sacrifier la technicité.

Des mécaniques inédites pour dynamiser le gameplay

Deux nouveautés enrichissent cette édition mobile. Le système « Risk It » pousse le joueur à prendre des décisions rapides et risquées sur les bases, tandis que la jauge « Momentum » influe sur la puissance collective au fil des manches. Ces mécaniques pourraient même inspirer les prochaines versions console.

Sony assume désormais le mobile comme plateforme premium

Graphismes optimisés pour les GPU mobiles, performances solides sur les iPhone récents, modes PvP en temps réel et marché d’échanges intégré : Sony semble désormais estimer que le mobile est une plateforme de jeu comme une autre, à contrario d’un Nintendo qui ne sort que des petits jeux mobiles sans profondeur afin d’appâter les joueurs sur ses consoles Switch. De là à dire que Sony considère définitivement le mobile comme un pilier à part entière de son écosystème gaming, c’est peut-être aller un peu vite en besogne.