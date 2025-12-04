Apple a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie gaming en organisant son tout premier showcase dédié aux jeux vidéo en Corée du Sud. L’événement s’est tenu début décembre à Séoul, dans le quartier technologique de Seongsu, et a réuni plusieurs géants de l’industrie vidéoludique coréenne. Une initiative symbolique qui confirme l’ambition d’Apple de s’imposer comme un acteur crédible du jeu sur iPhone, iPad et Mac.

Les grands studios coréens à l’honneur

NCSoft, Krafton, Netmarble, Devsisters et Com2uS étaient présents pour dévoiler leurs prochains titres optimisés pour l’écosystème Apple. Parmi les jeux mis en avant figuraient notamment Aion 2, Cookie Run: OvenSmash, InZoy, Seven Knights Rebirth et DoWonAmGui: Crimson Inferno. Tous ont été présentés en conditions réelles sur les derniers appareils de la marque.

Aion 2

Des performances poussées au niveau console

Toujours durant ce showcase, le staff d’Apple a largement insisté sur les capacités de la puce A19 Pro associées à la technologie MetalFX et au système de refroidissement par chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro. Ces avancées technologiques ont pour objectif d’offrir des graphismes de niveau console avec des performances stables sur la durée. La firme a également mis en avant le système d’achat unique via son App Store, permettant ainsi de jouer au même jeu sur iPhone, iPad et Mac avec en sus la synchronisation de la progression.

InZoi

Une offensive stratégique sur le marché asiatique

En s’attaquant frontalement au marché coréen, l’un des plus influents au monde dans le jeu vidéo, Apple cherche à séduire à la fois les développeurs et les joueurs. Cette vitrine s’inscrit dans la continuité du lancement de l’application Apple Games un peu plus tôt dans l’année. Il reste certes encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu’Apple puisse réellement se mesurer aux cadors traditionnels du secteur, mais force est de constater qu’iOS pèse déjà très lourd en tant que plateforme dans le secteur vidéoludique.