Après avoir partagé les classements, Apple dévoile aujourd’hui quel est le podcast de l’année 2025 : il s’agit en l’occurrence de The Rest Is History. Il obtient l’Apple Podcasts Award pour sa qualité et son impact culturel, selon les dires d’Apple.

The Rest is History est à la première place

Voici comment Apple présente le podcast :

Animé par les historiens de renom Tom Holland et Dominic Sandbrook, le podcast The Rest Is History s’est imposé au sommet des classements mondiaux en donnant vie aux moments les plus marquants de l’histoire. De l’ascension et la chute de l’Empire romain au naufrage du Titanic, les animateurs allient une expertise approfondie à une narration captivante et à un humour inattendu pour rendre des sujets complexes accessibles et passionnants à des millions d’auditeurs.

Oliver Schusser, le vice-président d’Apple Podcasts, Apple Music, Apple Sports et Beats, a déclaré :

The Rest Is History réussit brillamment à captiver un public mondial avec un sujet aussi vaste que l’histoire de l’humanité. Tom et Dominic ont créé quelque chose de spécial qui représente le meilleur de ce qu’il est possible de faire avec le podcast : c’est éducatif, c’est hilarant et cela a favorisé un véritable sentiment de communauté. Nous sommes ravis de le désigner comme l’émission de l’année 2025 sur Apple Podcasts.

Vous pouvez écouter The Rest Is History sur Apple Podcasts en cliquant ici ou en écoutant ci-dessous.