Apple vient de proposer au téléchargement la deuxième release candidate (build 23K53) de tvOS 26.2 sur Apple TV. Elle arrive 24 heures à peine après la première release candidate (build 23K51) pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2.

Deuxième release candidate pour tvOS 26.2

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

C’est le cas ici, nous pouvons voir qu’Apple propose une révision de la release candidate de tvOS 26.2 pour l’Apple TV. Quel était le problème avec la première version distribuée hier ? Il n’y a pas d’information sur le sujet dans l’immédiat. On peut imaginer qu’il s’agissait en tout cas d’un problème gênant au vu de la rapidité de sortie de la nouvelle version.

Si votre Apple TV est configurée pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels > Mettre à jour les logiciels afin de télécharger la deuxième release candidate de tvOS 26.2.

La version finale d’iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2 arrivera normalement la semaine prochaine.