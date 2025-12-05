Apple réorganise en profondeur sa supply chain pour la prochaine génération d’iPhone. Le groupe chinois BOE devient ainsi le principal fournisseur d’écrans OLED du futur iPhone 17e, un modèle attendu comme l’entrée de gamme de la série iPhone 17. Cette décision qui marque un tournant dans l’équilibre historique entre Apple et ses partenaires coréens.

BOE propulsé au premier plan

Avec ce nouveau contrat, BOE fournira la majorité des dalles OLED destinées à l’iPhone 17e. Les volumes initiaux se compteraient en millions d’unités, avec une première estimation située entre deux et trois millions d’écrans. La firme chinoise mise sur des panneaux OLED LTPS, une technologie parfaitement adaptée aux modèles non-Pro, tandis que Samsung Display et LG Display conservent les écrcrans LTPO réservés aux versions haut de gamme.

Une réponse économique et géopolitique

En renforçant le rôle de BOE, Apple cherche à réduire ses coûts de production tout en diversifiant ses sources d’approvisionnement. Cette stratégie lui permet aussi de gagner en marge de négociation face à ses fournisseurs historiques. Jusqu’ici, Samsung et LG dominaient largement le marché des dalles OLED pour iPhone, en particulier sur les segments premium.

Un pari mesuré après des débuts difficiles

BOE a pourtant connu plusieurs revers ces dernières années, avec des problèmes de qualité ayant freiné son intégration sur certaines générations d’iPhone. L’attribution du marché du 17e témoigne cependant d’une montée en maturité industrielle et d’un niveau de fiabilité désormais jugé suffisant par Apple.

À terme, cette évolution pourrait favoriser une baisse des coûts sur les modèles d’entrée de gamme… si tant est que BOE reste constant dans la qualité des dalles produites. Apple veillera sans doute au grain après les déboires récents du fournisseur coréen.