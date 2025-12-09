Apple dévoile ses outils pour respecter la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en Australie
À la veille de l’entrée en vigueur de la la loi en Australie bannissant l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 16 ans, Apple détaille les mécanismes mis à disposition des développeurs pour se conformer à cette réglementation inédite. L’Australie devient ainsi le premier pays au monde à instaurer une interdiction totale des réseaux sociaux pour cette tranche d’âge.
Les outils d’Apple pour se conformer à la loi
Apple propose une nouvelle API baptisée « Declared Age Range API ». Cet outil permet aux développeurs de demander la tranche d’âge pertinente pour leur application (par exemple « moins de 16 ans ») et d’adapter le comportement de l’application en conséquence.
Cette API vise à faciliter la création d’expériences appropriées pour chaque public sans recueillir de données d’âge précises, répondant ainsi aux exigences légales tout en préservant la vie privée.
Au-delà de l’aspect technique, Apple mise sur l’information des utilisateurs via plusieurs leviers :
- Description enrichie des applications : les développeurs peuvent désormais préciser dans la description de leur produit les restrictions d’âge spécifiques aux réseaux sociaux, notamment les limitations pour les moins de 16 ans.
- Mise à jour du questionnaire de classification : Apple a ajouté cette année de nouvelles questions portant sur les contrôles intégrés, comme la présence de mécanismes de vérification d’âge ou de contrôle parental. Les applications utilisant des méthodes de vérification conformes à la loi peuvent désormais signaler cette capacité directement sur leur page produit.
- Classification d’âge personnalisable : les développeurs peuvent choisir d’afficher une classification d’âge supérieure à celle générée automatiquement par leurs réponses au questionnaire, via la section « App Information » de l’App Store Connect.
- URL de pertinence d’âge : lors de la modification de la classification, il est possible d’ajouter un lien vers un site hébergé par le développeur détaillant le contenu de l’application et ses restrictions. Cette URL apparaît sur la page produit de l’App Store et permet de communiquer des informations spécifiques à chaque région, comme l’interdiction australienne.