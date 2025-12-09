À la veille de l’entrée en vigueur de la la loi en Australie bannissant l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 16 ans, Apple détaille les mécanismes mis à disposition des développeurs pour se conformer à cette réglementation inédite. L’Australie devient ainsi le premier pays au monde à instaurer une interdiction totale des réseaux sociaux pour cette tranche d’âge.

Les outils d’Apple pour se conformer à la loi

Apple propose une nouvelle API baptisée « Declared Age Range API ». Cet outil permet aux développeurs de demander la tranche d’âge pertinente pour leur application (par exemple « moins de 16 ans ») et d’adapter le comportement de l’application en conséquence.

Cette API vise à faciliter la création d’expériences appropriées pour chaque public sans recueillir de données d’âge précises, répondant ainsi aux exigences légales tout en préservant la vie privée.

Au-delà de l’aspect technique, Apple mise sur l’information des utilisateurs via plusieurs leviers :