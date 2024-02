Alors que la Commission européenne s’apprête à infliger une amende de 500 millions d’euros à Apple pour ses pratiques anticoncurrentielles avec le streaming musical, le fabricant accuse Spotify de vouloir un accès à ses outils sans pour autant payer.

Dans un communiqué, Apple indique :

Nous sommes heureux de soutenir le succès de tous les développeurs, y compris Spotify, qui est la plus grande application de streaming musical au monde. Spotify ne paie rien à Apple pour les services qui l’ont aidé à créer, mettre à jour et partager son application avec les utilisateurs d’Apple dans 160 pays à travers le monde. Fondamentalement, leur plainte porte sur leur tentative d’obtenir un accès sans limite à tous les outils d’Apple sans rien payer pour la valeur qu’Apple leur fournit.

Cette déclaration fait suite à la plainte de Spotify auprès de la Commission européenne. Le service de streaming musical a estimé qu’Apple avait des pratiques anticoncurrentielles en n’autorisant pas les développeurs à informer les utilisateurs de leurs applications qu’ils peuvent s’abonner en passant par leurs sites Internet. Cela évite ainsi la commission de 15 ou 30% qu’Apple impose pour les transactions réalisées au sein des applications.

Spotify part du principe qu’il est sujet, comme les autres développeurs, à cette commission. Or, Apple avec Apple Music n’a pas cette taxe en place. Ça joue beaucoup dans les revenus, surtout dans le milieu du marché du streaming où les services ont du mal à être rentables.

D’autre part, Spotify a tenu à réagir au communiqué d’Apple en publiant le sien :

Le succès de Spotify s’est produit malgré les efforts d’Apple pour obtenir un avantage artificiel en favorisant son propre service de musique à tout moment tout en mettant des bâtons dans les roues et en imposant des restrictions injustes aux nôtres. Selon les règles actuelles, Apple contrôle l’accès de Spotify à ses propres clients et donne à Spotify deux options intenables : nous devons soit offrir une expérience utilisateur médiocre où nous ne pouvons pas communiquer directement sur la façon d’acheter ou de s’abonner à Spotify sur les iPhone, soit accepter un désavantage de 30% en matière de coûts par rapport à notre plus grand concurrent. Ce n’est pas une situation équitable. Nous soutenons la Commission européenne et espérons qu’elle prendra rapidement des mesures pour créer un écosystème équitable pour toutes les parties concernées.