Après le rachat spectaculaire de Warner Bros. Discovery pour 83 milliards de dollars (achat qui n’est pas encore fait suite à l’OPA hostile de Paramount), Netflix a confirmé qu’il poursuivra la vente de licences de séries Warner à des plateformes concurrentes, dont Apple TV. Il s’agit d’un repositionnement inattendu pour le géant du streaming, désormais propulsé au rang de producteur pour des services rivaux !

Un nouvel empire de contenus sous la bannière Netflix

En intégrant HBO, HBO Max et Discovery à son portefeuille, Netflix récupère l’ensemble des actifs de Warner Bros. Television. Cette situation place l’entreprise dans une double posture, concurrent direct d’Apple TV d’un côté, mais aussi fournisseur de contenus premium de l’autre.

Apple TV reste dépendant des studios Warner

Plusieurs séries phares d’Apple TV sont en réalité produites par Warner Bros., à commencer par le phénomène Ted Lasso. La plateforme d’Apple détient donc les droits exclusifs de diffusion, mais ne fabrique pas ces séries elle-même. Warner reste ainsi le maillon essentiel de plusieurs succès de Cupertino, comme Shrinking, Presumé Innocent ou bien encore Bad Monkey.

Netflix embrasse enfin la production pour tiers

Lors de la conférence UBS Global Media and Communications, le co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, a expliqué ce changement d’approche : « Le studio télévisuel produit et licence du contenu à des tiers. Nous n’étions jamais dans ce métier. Maintenant, nous y sommes. Et c’est un secteur extrêmement sain. » Il ajoute que cette activité, désormais intégrée au groupe, continuera d’être pilotée par Channing Dungey, actuelle CEO de Warner Bros. Television Group et ancienne responsable des contenus originaux chez Netflix. Il restera tout de même à convaincre les régulateurs que cette ligne sera maintenue et que Netflix ne profitera pas du rachat pour en quelque sorte « couper les vivres » de ses concurrents directs.

A date, Netflix choisirait donc une stratégie hybride consistant à renforcer son catalogue tout en profitant de la valeur commerciale de ses studios. Un modèle qui pourrait redessiner les frontières concurrentielles du streaming…