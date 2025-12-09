Dix ans après son bannissement par Apple, iFixit fait son grand retour sur l’App Store du côté d’iOS et du Google Play Store sur Android avec une toute nouvelle application mobile. L’entreprise spécialisée dans la réparation ne se contente pas de proposer ses célèbres guides : elle intègre désormais un assistant dopé à l’intelligence artificielle et des outils de diagnostic avancés, comme elle l’explique sur son site.

FixBot : une IA entraînée sur des millions de réparations

La fonctionnalité mise en avant est FixBot, une intelligence artificielle conçue pour aider au diagnostic des pannes sur smartphones, ordinateurs et tablettes. Contrairement aux IA génériques, FixBot a été formée spécifiquement sur des millions de cas résolus par la communauté d’iFixit.

L’utilisateur peut décrire son problème par texte ou par voix, et même partager des photos de l’appareil endommagé. Pour faciliter les interventions manuelles, l’IA est capable de répondre vocalement, permettant une utilisation mains libres. L’accès à cet outil est pour l’instant gratuit, mais une formule « Enthusiast » à 4,99 € par mois, incluant l’envoi de documents, est prévue ultérieurement.

L’application propose également des fonctionnalités pratiques pour la maintenance quotidienne :

Surveillance de la batterie : un moniteur en temps réel génère des graphiques de détérioration pour anticiper le moment idéal du remplacement.

un moniteur en temps réel génère des graphiques de détérioration pour anticiper le moment idéal du remplacement. Guides contextuels : l’application détecte automatiquement le modèle de smartphone de l’utilisateur pour afficher les tutoriels correspondants par défaut.

l’application détecte automatiquement le modèle de smartphone de l’utilisateur pour afficher les tutoriels correspondants par défaut. Boutique intégrée : il est possible de commander des pièces détachées directement, avec une vérification automatique de la compatibilité avant l’achat.

Ce lancement marque la fin d’une longue traversée du désert sur iOS. En 2015, Apple avait supprimé l’application d’origine d’iFixit et avait banni le compte développeur de la société à la suite du démontage non autorisé d’un kit de développement pour l’Apple TV. Aujourd’hui, la hache de guerre est enterrée.