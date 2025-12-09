Apple prépare une entrée plus importante que prévu sur le marché des smartphones pliables avec son iPhone Fold. Selon ET News, Apple a passé commande de 22 millions de écrans OLED auprès de Samsung Display, son fournisseur exclusif pour l’iPhone pliable. Ce volume dépasse largement les prévisions initiales du secteur.

Une production 30 % supérieure aux attentes

Samsung prévoit de fabriquer l’année prochaine 11 millions d’écrans pliables internes et autant d’écrans externes. En tenant compte des marges habituelles pour couvrir les variations de qualité, cela suggère qu’Apple vise une production d’environ 10 millions d’iPhone pliables pour cette première génération.

C’est une ambition 30 % plus élevée que les estimations précédentes qui tablaient sur 6 à 8 millions d’exemplaires. Apple semble donc parier sur un succès immédiat, capable de dynamiser un marché mondial qui progresse au fil des années, tout particulièrement grâce à Samsung et ses Galaxy Z Fold/Flip.

L’iPhone pliable adopterait un format livre se repliant vers l’intérieur, combinant un écran externe de 5,35 pouces et une dalle interne de 7,58 pouces. Pour se démarquer, Apple mise sur plusieurs avancées techniques :

Une charnière et des matériaux spécifiques pour minimiser la pliure.

La technologie COE (Color Filter on Encapsulation) qui supprime la couche polarisante pour réduire l’épaisseur et gagner en luminosité.

Une caméra sous l’écran offrant une grande surface d’écran exploitable sans encoche ni poinçon.

Le lancement de ce premier iPhone Fold est attendu pour l’automne 2027, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Pour l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e, il faudra attendre le début de 2027.