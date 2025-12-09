Google Maps a déployé une fonctionnalité qui simplifie la vie des conducteurs sur iPhone : l’application détecte et mémorise désormais automatiquement l’emplacement où vous avez garé votre voiture. Si la sauvegarde manuelle du stationnement existe depuis près de dix ans, cette automatisation marque une évolution intéressante. Elle est uniquement sur iOS pour le moment, ceux avec Android ne peuvent pas en profiter.

Une détection automatique via la connexion voiture

Selon Rio Akasaka, chef produit pour Google Maps, cette fonctionnalité s’active lorsque l’utilisateur se trouve dans un véhicule et s’y connecte via USB, Bluetooth ou CarPlay. Une fois le trajet terminé, l’application enregistre la position, qu’elle conserve pendant 48 heures ou jusqu’à ce que la conduite reprenne.

Cette option, qui a commencé son déploiement il y a environ un mois, semble désormais activée par défaut. En revanche, les utilisateurs Android devront patienter : sur leur plateforme, la sauvegarde du stationnement reste une action manuelle, sans date annoncée pour l’arrivée de l’automatisation.

Au-delà de l’aspect pratique, Google Maps soigne l’esthétique. L’icône de stationnement, traditionnellement représentée par un simple « P », adopte désormais l’apparence de votre véhicule personnalisé.

Si vous utilisez l’une des icônes de voiture personnalisées (ajoutées en 2020 et enrichies récemment avec de nouvelles formes et couleurs), celle-ci servira dorénavant de marqueur pour retrouver votre place. Cette harmonisation visuelle s’inscrit dans la continuité de l’extension de ces icônes personnalisées à Android Auto et CarPlay.