Plus de cinq ans après Android, Google annonce que l’indicateur de vitesse est maintenant disponible sur Google Maps pour les utilisateurs d’iPhone et de CarPlay. La société a indiqué à TechCrunch que la fonction est en cours de déploiement.

L’indicateur de vitesse apparaît dans le coin inférieur gauche sous la forme d’un cercle lorsque vous roulez. Cet indicateur de vitesse change de couleur si vous dépassez la limite de vitesse. De plus, Google Maps déploie à l’échelle mondiale des indicateurs de limitation de vitesse pour la route sur laquelle vous vous trouvez.

En ce qui concerne la sécurité, Google précise que l’indicateur est uniquement destiné à un usage informatif et que des facteurs externes peuvent entraîner une différence entre l’indicateur de vitesse de Maps et votre vitesse réelle.

Comme dit précédemment, la nouveauté est en cours de déploiement. Vous l’avez donc peut-être dès aujourd’hui. Si ce n’est pas le cas, elle arrivera d’ici quelques jours ou quelques semaines. Vous pouvez l’activer ou la désactiver en ouvrant l’application Google Maps sur votre iPhone et en vous rendant dans Paramètres > Navigation. Il ne reste plus qu’à vérifier si l’option pour afficher les limitations de vitesse est présente ou non.