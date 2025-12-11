Apple annonce le lancement de « Popular Segments » (segments populaires), une nouvelle fonctionnalité sur Shazam qui met en avant les parties des musiques qui sont les plus populaires.

Une nouveauté intéressante pour Shazam

Dans un communiqué transmis à iPhoneAddict, Apple indique :

La fonctionnalité « Popular Segments » met en lumière les moments clés d’une chanson qui ont généré le plus d’activité sur Shazam au cours de la semaine écoulée. Disponible pour les morceaux en tête des classements Shazam et basée sur le volume de tags, cette fonctionnalité interactive permet aux utilisateurs de visualiser la popularité relative des différents segments tout au long d’une chanson. En survolant le graphique, ils peuvent découvrir les marqueurs temporels précis et les segments associés.

Apple assure que cette nouveauté offre un aperçu unique des passages musicaux qui captivent le plus les utilisateurs et suscitent un intérêt croissant sur Shazam.

« Shazam a toujours eu pour mission de connecter les fans à la musique qui les touche », explique Ole Obermann d’Apple Music. « Avec Popular Segments, nous allons encore plus loin en révélant les moments exacts d’une chanson qui retiennent l’attention des auditeurs, tout en offrant aux artistes et à l’industrie un point de vue inédit ».

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui sur Shazam.com.

Pour rappel, Apple a mis à jour Shazam le mois dernier pour s’adapter à l’interface Liquid Glass d’iOS 26.

Apple a racheté Shazam en décembre 2017 pour 400 millions de dollars. Il a fallu attendre septembre 2018 pour que la transaction soit réellement validée. Les utilisateurs de produits Apple ont depuis eu une meilleure intégration avec cet outil qui permet de connaître le titre d’une musique juste en l’écoutant quelques secondes. Il y a notamment un bouton dédié au niveau du centre de contrôle sur iOS, ainsi qu’un accès via Siri sur iPhone, iPad et Mac.